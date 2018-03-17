وزير الطاقة الأردنى يؤكد أهمية استئناف ضخ الغاز الطبيعى المصرى للأردن







عمان (أ ش أ)

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى الدكتور صالح الخرابشة، أهمية استئناف ضخ الغاز الطبيعى المصرى للأردن اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وذكر بيان صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير الأردنى، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أثناء زياته إلى الأردن والتى استمرت 3 أيام .

واستعرض الوزيران - فى اللقاء - مستجدات قطاع الطاقة الأردنى ودور الوزارة الأردنية فى تعزيز مصادر الطاقة المحلية فى خليط الطاقة الكلى فى إطار الاستراتيجية الوطنية الأردنية للقطاع.

وعرض المهندس طارق الملا، التطورات المتعلقة بخطط واستراتيجيات الحكومة المصرية للتعامل مع الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعى فى حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى وجه الخصوص (حقل ظهر) الذى بدأ إنتاج الغاز الطبيعى نهاية العام الماضى .

وأشاد الملا - الذى اختتم زيارة للمملكة اليوم - بالتعاون القائم بين مصر والأردن فى مجال الطاقة وبدور وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية فى توسيع قاعدة المشاريع المشتركة بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، مؤكدا أهمية التجربة الأردنية فى مجال تخفيف كلف استيراد الطاقة وتقليل قيمة الفاتورة النفطية من خلال التوجه إلى مشاريع الطاقة المتجددة والصناعات الموفرة للطاقة مثل استخدام المركبات العاملة بالكهرباء .

وأبدى الملا استعداد مصر لتعزيز التعاون مع المملكة فى مختلف المجالات خاصة فى مجال الغاز الطبيعى المخصص للصناعات والمنازل.

وافتتح الملا والخرابشة، - خلال الزيارة - محطة قياس كهرباء (السمرا) المرحلة الرابعة وهى إحدى مشروعات شركة فجر الأردنية - المصرية وتم تنفيذها من خلال شركة (بتروجيت)، حيث يتكون المشروع من خط غاز قطره 12 بوصة ومحطة قياس بقدرة 65 ألف متر مكعب/ ساعة.

كما تفقد الوزيران محطة القياس الخاصة بتغذية محطة كهرباء الحسين الحرارية بقطر 12 بوصة وقدرة 115 ألف متر مكعب / يوم، ليرتفع بذلك عدد محطات الكهرباء المربوطة بخط الغاز العربى المملوك لشركة فجر الأردنية -المصرية داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية إلى 11 محطة.

وفى ظل تعظيم القيمة المضافة لاستخدامات الغاز الطبيعى وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، شهد الوزيران، بدء تشغيل وافتتاح محطة (قياس) أول مصنع يتم تزويده بالغاز الطبيعى فى الأردن بكميات تعاقدية تبلغ 3.2 مليون قدم مكعب / اليوم من خلال تسهيلات شركة فجر الأردنية - المصرية.

كما افتتح الوزيران (موقع القسطل) المملوك لشركة فجر بمساحة 13 ألف متر مربع والخاص بأعمال الصيانة والتخزين ويمتاز بقربه من محطات الكهرباء التى تمدها الشركة بالغاز الطبيعى.