وزير الصحة يشهد مراسم رفع العلم بطابا.. ويتفقد مستشفى طابا المركزى







كتب وليد عبد السلام

شارك الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت فى مراسم ذكرى تحرير طابا رقم 29 والذى يوافق 19 مارس من كل عام ليصبح عيداً قومياً لمحافظة جنوب سيناء، حيث تم رفع علم مصر عليها، وذلك بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية والدكتور خالد العنانى وزير الآثار والدكتور خالد فهمى وزير البيئة، والمستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب، بمدينة طابا.

وفِي سياق أخر توجه الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، يرافقه محافظ جنوب سيناء و السادة الوزراء الى مستشفى طابا المركزي التي تم تجديدها بتكلفة ٢٢ مليون جنيه ، مشيراً الى أنه تم تجهيزها وفق معايير الجودة العالمية وتضم ٣٠ سرير و ٢ غرفة عمليات وعدد ٢ سرير عناية مركزة، و٢ حضانة للأطفال ، وتقدم خدمة عالية الجودة فى تخصصات جراحة عامة ونساء وتوليد واطفال وغسيل كلوي.

ووجه وزير الصحة والسكان خلال زيارته الدكتورة نانيس عادل مستشاره للمستشفيات، والدكتور محمد شوقى، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، بتوفير وزيادة عدد الاَلات الجراحية وآلات جراحة العظام، كما وجه بالتعاقد مع مدرسين من جامعه عين شمس لتوفير كافة التخصصات الطبية ، وسد العجز فى القوى والكوادر البشرية.

واشار وزير الصحة والسكان الى أن المستشفى تم تطويرها وفقاً للأكواد العالمية لبناء المستشفيات، حيث تم ميكنة جميع الخدمات بالمستشفى ، لافتاً الى أنه سيتم توفير إقامة ملائمه للأطباء بالتنسيق مع محافظ جنوب سيناء والذى أبدى استعداده لتوفير كافة الامكانيات وسبل الراحه للأطباء وخاصة المنتدبين من خارج المحافظة.