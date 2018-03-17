وزير الدفاع الإسرائيلى يتعهد بإعدام فلسطينى بزعم تنفيذه عملية دهس بالضفة

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تعهد وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، الجمعة، بالعمل على ضمان تنفيذ حكم الإعدام بحق فلسطينى زعم أنه نفذ عملية دهس أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين شمال الضفة الغربية.

وأوضح ليبرمان - فى تصريحات بثتها صحيجفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى - "سنعمل على ضمان تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابى (منفذ الهجوم) وهدم بيته ومعاقبة جميع المتعاونين معه".

وزعم بقوله " لا يوجد شيء اسمه الإرهاب الفردى ، هذا الإرهاب مدعوم من قبل محمود عباس والسلطة الفلسطينية التى توفر المال لعائلات الإرهابيين"، على حد قوله.

وكان الفلسطينى علاء قبها ، منفذ الهجوم ، قد قال فى التحقيقات التى أجريت معه إن عملية الدهس كانت أمرا عارضا وليست عملا إرهابيا وأن سببها كان التوقف المفاجئ لعجلات سيارته ، إلا أن قوات الأمن الإسرائيلية تصر على اعتبار الهجوم إرهابيا وليس حادثا.

وكان منسق حكومة الاحتلال فى الأراضى المحتلة يؤاف مردخاى قد أمر اليوم الجمعة بوقف جميع تصاريح العمل الممنوحة لأقارب منفذ عملية الدهس على مدخل مستوطنة "دوتان" فى جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقُتل جنديان إسرائيليان وأصيب 2 آخران بجروح بالغة خلال عملية دهس قام بها علاء قبها ، اليوم الجمعة ، باستخدام سيارته شمال الضفة الغربية ، ووقع الهجوم على طريق سريع بالقرب من مدخل مستوطنة ميفو دوتان بالضفة الغربية على بعد 10 كيلومترات جنوب غرب جنين.