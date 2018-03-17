video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 08:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الداخلية الفرنسى يعد بـ"التحدث باسم أجاديس" النيجرية فى الاتحاد الأوروبى

السبت، 17 مارس 2018 07:18 م
وزير الداخلية الفرنسى يعد بـ"التحدث باسم أجاديس" النيجرية فى الاتحاد الأوروبى وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب





أجاديس (أ ف ب)
إضافة تعليق

وعد وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب، بأن يكون "المتحدث باسم أجاديس" من أجل زيادة المساعدة الإنمائية، خلال زيارة السبت لهذه المدينة الواقعة فى شمال النيجر والتى اتخذت تدابير شديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال كولومب لدى لقائه مسئولين محليين "خلال الاجتماع المقبل (لوزراء الداخلية الأوروبيين) سأتحدث باسم أجاديس وأسعى لرصد تمويل طارئ وإذا أمكن الأمر أرصدة إنمائية أخرى لأغاديس".

وأضاف "إننا مستعدون لدرس المشاريع الملموسة التى قد تطرح علينا" مشددا على ضرورة "إعادة بناء اقتصاد بديل" من اقتصاد تهريب المهاجرين الذى أتت عليه مكافحة حركة الهجرة غير الشرعية التى باشرتها الحكومة النيجرية قبل سنتين.

وقال ردا على المسئولين المحليين الذين طلبوا منه تسريع رصد الأموال "أفهم الإحباط الذى قد يتأتى من ذلك" بالنسبة للشباب الذين يتحتم "منحهم أملا جديدا".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غدا .. وزير الداخلية الفرنسى يزور الجزائر والنيجر لبحث مكافحة الإرهاب والهجرة

الداخلية الفرنسية: زيادة عدد الكاميرات المحمولة للشرطة إلى 10 آلاف بحلول 2019

فرنسا

نيجيريا

الاتحاد الاوروبى

اخبار الاتحاد الاوروبى




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسي يتفقد المشروعات التنموية بشرق بورسعيد (صور)

صور.. الرئيس السيسي يتفقد المشروعات التنموية بشرق بورسعيد (صور)

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

على طريقة سعيد صالح بـ"العيال كبرت".. مقررو وأعضاء اللجان فى الأعلى للثقافة يخططون للندوات ويحاضرون فيها ويحضرونها ثم يكافئون أنفسهم.. وأمين المجلس يعترف ويرد: الفترة الجاية سنهتم بالكيف وليس الكم

على طريقة سعيد صالح بـ"العيال كبرت".. مقررو وأعضاء اللجان فى الأعلى للثقافة يخططون للندوات ويحاضرون فيها ويحضرونها ثم يكافئون أنفسهم.. وأمين المجلس يعترف ويرد: الفترة الجاية سنهتم بالكيف وليس الكم

انتخابات الرئاسة.. "طيور مصر المهاجرة" تورث حب مصر للأجيال الجديدة.. "اختفاء قسرى" للإخوان فى أوروبا أمام حشود الناخبين.. الشباب فى صدارة الطوابير أمام سفارات مصر.. والأعلام والنشيد الوطنى يسيطران على المشهد

انتخابات الرئاسة.. "طيور مصر المهاجرة" تورث حب مصر للأجيال الجديدة.. "اختفاء قسرى" للإخوان فى أوروبا أمام حشود الناخبين.. الشباب فى صدارة الطوابير أمام سفارات مصر.. والأعلام والنشيد الوطنى يسيطران على المشهد

الأهلى يبدأ رحلة استعادة دورى أبطال أفريقيا بسباعية فى مونانا

الأهلى يبدأ رحلة استعادة دورى أبطال أفريقيا بسباعية فى مونانا

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة