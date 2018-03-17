وزير الداخلية الفرنسى يعد بـ"التحدث باسم أجاديس" النيجرية فى الاتحاد الأوروبى







أجاديس (أ ف ب)

وعد وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب، بأن يكون "المتحدث باسم أجاديس" من أجل زيادة المساعدة الإنمائية، خلال زيارة السبت لهذه المدينة الواقعة فى شمال النيجر والتى اتخذت تدابير شديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال كولومب لدى لقائه مسئولين محليين "خلال الاجتماع المقبل (لوزراء الداخلية الأوروبيين) سأتحدث باسم أجاديس وأسعى لرصد تمويل طارئ وإذا أمكن الأمر أرصدة إنمائية أخرى لأغاديس".

وأضاف "إننا مستعدون لدرس المشاريع الملموسة التى قد تطرح علينا" مشددا على ضرورة "إعادة بناء اقتصاد بديل" من اقتصاد تهريب المهاجرين الذى أتت عليه مكافحة حركة الهجرة غير الشرعية التى باشرتها الحكومة النيجرية قبل سنتين.

وقال ردا على المسئولين المحليين الذين طلبوا منه تسريع رصد الأموال "أفهم الإحباط الذى قد يتأتى من ذلك" بالنسبة للشباب الذين يتحتم "منحهم أملا جديدا".