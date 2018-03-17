وزير التعليم العالى يكرم مدير التعليم الخاص لرفضه رشوة من عميد معهد







وائل ربيعى

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أهمية إعلاء قيم الأمانه والالتزام بأخلاقيات العمل بين العاملين فى مؤسسات التعليم العالى، مشيرا إلى حرص الوزارة على محاربة الفساد والتصدى له، جاء ذلك خلال تكريمه لـ هشام الوكيل مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص صباح اليوم السبت.

يأتى هذا التكريم تقديرا لرفض الرشوة المعروضة من عميد أحد معاهد الخدمة الاجتماعية فى مقابل الإخلال بواجبات وظيفته والسماح له بصرف مبلغ 108 آلاف جنيه بدون وجه حق من حساب المعهد نقلا على حساب آخر محظور التعامل عليه لكونه غير الحساب المعلن لدى وزارة التعليم العالى.

وسلم الوزير درع الوزارة للوكيل، كما قدم الشكر لهيئة الرقابة الإدارية لتعاونها مع الوزارة فى كشف الفساد وتقديم المخطئين للمحاسبة، وأعرب هشام الوكيل عن تقديره لهذا التكريم وقدم الشكر للوزير، مؤكدا أن هذا التكريم دافعا له ولباقى العاملين بمؤسسات التعليم العالى لتقديم مزيد من العطاء والتفانى فى العمل ومواجهه أى ممارسات خاطئة، وحضر التكريم السيد عطا وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعليم.