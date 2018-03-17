وزير التعليم العالى يشهد تكريم حملة الماجستير والدكتوراه بـ هندسة القاهرة اليوم







وائل ربيعى

يشهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم، السبت، حفل تكريم حملة الماجستير والدكتوراه بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

يأتى ذلك فى إطار حرص جامعة القاهرة على متابعة وتكريم الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور عمرو عدلى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.