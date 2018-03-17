وزير التعليم العالى يسلم جوائز التميز لأفضل أبحاث ماجستير ودكتوراه







كتب وائل ربيعى

سلم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، جوائز التميز للفائزين فى المسابقة الوطنية لأفضل أبحاث ماجستير ودكتوراه فى مجال الهندسة لعام 2017 والتى تنظمها لجنة قطاع المعاهد الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور عبد الحميد شعيرة رئيس لجنه القطاع، وذلك صباح اليوم السبت بمقر المجلس الأعلى للجامعات..

قدم الوزير التهنئة للباحثين الفائزين متمنيا لهم التوفيق، كما قدم الشكر للجنة قطاع المعاهد الهندسية على اهتمامها بدعم البحث العلمى فى مجال الهندسة وتطوير العمل بهذ القطاع الهام، مشيرا لتميز مصر عالميا فى مجال العلوم الهندسية حيث تحتل المرتبة (100 إلى 150) عالميا.

وأكد الوزير على تقديم الدعم المادى والمعنوى للباحثين المتميزين فى كل المجالات وتشجيع المسابقات الوطنية سواءً بين طلاب البكالوريوس والباحثين لاختيار أفضل مشاريع تخرج وأبحاث علمية، ومضاعفة قيمة الجوائز باستمرار لتحفيز الباحثين وتشجيعهم، مشيرا إلى حجم الإنتاج العلمى الكبير الذى تقدمه الجامعات المصرية والمراكز البحثية فى مختلف التخصصات، وأهمية الاستفادة منه بشكل اقتصادى، وتوجيه البحث العلمى ليخدم خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، مطالبا الباحثين بتوجيه أبحاثهم فى إطار الاستراتيجية القومية للبحث العلمى.

ضمت المسابقة 29 بحثا للماجستير و 30 بحثا للدكتوراه ، شارك فيها باحثين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية فى مجالات الهندسة المختلفة، وتم الاختيار بينها وفقا لمعامل التأثير للرسالة والنشر الدولى.

فاز بالمركز الأول لأفضل رسالة ماجستير الباحث ضياء عبد الرحيم جامعة حلوان، والمركز الثانى الباحث محمد هانى أبو قرش الجامعة الأمريكية، والمركز الثالث الباحث محمود أحمد محمد جامعة بنها.

وفاز بالمركز الأول لأفضل رسالة دكتوراة الباحثة جيهان قطب جامعة المنيا، والمركز الثانى الباحثة دينا صلاح ضيف الله الجامعة الأمريكية، والمركز الثالث الباحث محمد محمود عبد المجيد الجامعة اليابانية.

حضر التكريم الدكتور يوسف راشد أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمى.