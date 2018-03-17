وزير التعليم العالى يبحث الاستعانة بخبرات جامعة زويل للعمل بجامعة الجلالة

جانب من استقبال وزير التعليم العالى للدكتور مصطفى السيد







وائل ربيعى

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور مصطفى السيد، العالم المصرى الكبير ورئيس مجلس أمناء جامعة زويل.

بحث الوزير مع الدكتور مصطفى السيد، دعم التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية المصرية وجامعة جورجيا الأمريكية من خلال تخصيص بعثات وبرامج تدريبية قصيرة الأجل للباحثين المصريين بجامعة جورجيا ودعم التعاون المشترك فى أبحاث ما بعد الدكتوراه وبرامج الإشراف المشترك.

كما ناقش الوزير مع الدكتور مصطفى السيد، التوسع فى فتح أفرع للجامعات الأجنبية بمصر.

وبحث الوزير والدكتور مصطفى السيد، التفاوض مع مزيد من الجامعات الكبيرة ذات الثقل، وكذلك الاستعانة بخبرات جامعة زويل فى التحضير لبدء العمل بأكاديمية العلوم بجامعة الجلالة الجديدة مقترحا البدء بالتخصصات التى تتميز فيها مصر مثل النانو تكنولوجى والطاقة الشمسية، والمتجددة، مشيرا لتكثيف العمل بالجامعة لبدء الدراسة بها اعتبارا من العام الدراسى القادم.

وتابع الوزير مع الدكتور مصطفى السيد، تطورات العمل بجامعة زويل مشيدا بتقدم الجامعه فى مجال هندسة وعلوم النانو تكنولوجى وتفرد الجامعه ببرنامج دراسى متميز لطلاب البكالوريوس متفرد من نوعه عالميا، وكذلك الاستفادة من الجامعة فى مجال الطاقة المتجددة، مشيرا للتوسعات التى أقامتها الوزارة فى مجال الطاقة الشمسية وافتتاح مشروع لاستخدام الطاقة الشمسية فى تحلية المياه مؤخرا فى مدينة برج العرب بالتعاون مع الاتحاد الاوربى.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى السيد، أن فرص مصر فى التميز فى مجالات الطاقة الشمسية كبيرة نظرا لتوافر الشمس طوال العام،و يمكنها أن تصبح رائدة فى هذا المجال عالميا.

حضر اللقاء الدكتور شريف صدقى، رئيس جامعة زويل، و الدكتورة ريم دربالة، مدير وحدة التخطيط الاستراتيجى ودعم السياسات بالوزارة.