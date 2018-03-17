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السبت، 17 مارس 2018 01:05 م
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وزير الاتصالات يلتقى نائب رئيس شركة جنرال إلكتريك العالمية

السبت، 17 مارس 2018 01:05 م
وزير الاتصالات يلتقى نائب رئيس شركة جنرال إلكتريك العالمية وزير الاتصالات و مسؤول جنرال اليكتريك





كتبت: هبة السيد
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التقى المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على صالح نائب الرئيس الأول والمدير التجارى لشركة جنرال إلكتريك الرقمية فى الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، وذلك لبحث التعاون فى إقامة مشروعات مشتركة تعتمد على برمجيات وتطبيقات متطورة ومنصات حديثة من أجل تقديم حلول وآليات ذكية تساهم فى تنفيذ أهداف استراتيجية الدولة للتحول الرقمى.

وخلال اللقاء استعرض الوزير ملامح استراتيجية الدولة للتحول الرقمى وأولويات العمل بها موضحا خطط العمل لتنفيذ مشروع مدينة المعرفة التكنولوجية بالعاصمة الادارية الجديدة  كمنارة للإبداع تجذب أفضل الكفاءات الشبابية للعمل فيها لتطوير أفكارهم الإبداعية وتقديم حلول ابتكارية لخدمة احتياجات المُدُن الذكية ومتطلبات المستقبل حيث سيشارك فى تنفيذ المشروعات التكنولوجية بها كبرى الشركات العالمية والمحلية المطورة للتكنولوجيا الرقمية بهدف توطين هذه التكنولوجيات ونقل الخبرات؛ هذا بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحوث وتطوير وتميُز وابتكار وتدريب لهذه الشركات فى مدينة المعرفة.

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وزير الاتصالات يلتقى وفد جنرال إليكتريك

 

وأكد المهندس ياسر القاضى أن إطار العمل خلال الفترة القادمة مع الشركة يشمل تقديم الخبرات التكنولوجية لتطوير منظومة تكنولوجيا حديثة للرعاية الصحية فى مصر؛ والتعاون الوثيق فى توطين التكنولوجيات والحلول الرقمية؛ وبحث سبل الشراكة فى تنفيذ مدينة المعرفة التكنولوجية الحديثة من خلال التطبيقات الذكية فى كافة المجالات. 

ومن جانبه أكد على صالح نائب الرئيس الأول والمدير التجارى لشركة جنرال إلكتريك الرقمية فى الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا على رغبة الشركة فى تقديم تكنولوجياتها المبتكرة للمساهمة فى تنفيذ استراتيجية مصر نحو التحول الرقمى وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية، بالإضافة الى التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الدخول للأسواق الافريقية.

 


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