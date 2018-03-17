وزير الإسكان: توصيل الصرف الصحى لـ43 قرية فى قنا







أحمد حسن

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروعات صرف صحى القرى بمحافظة قنا، وذلك خلال اجتماعه بمسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، حسب بيان إعلامى اليوم، إنه يجرى توصيل خدمات الصرف الصحى لـ43 قرية بما نسبته 28%، من إجمالى قرى المحافظة البالغ عددها 152 قرية، بخلاف 17 قرية مخدومة، موضحا أنه من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ4 قرى حتى نهاية يونيو 2018، وهى: (الجبلاو "الشيخ ركاب" بمركز قنا - ابومناع بحرى، وابومناع غرب، وابومناع شرق بمركز دشنا).