وزير الأوقاف يشارك فى رفع العلم المصرى بطابا فى ذكرى استردادها

شارك وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم فى رفع العلم المصرى خفاقا على أرض طابا فى الذكرى التاسعة والعشرين لاستردادها، مؤكدا أن مصر لم تفرط ولن تفرط يوما ما فى ذرة واحدة من تراب الوطن الذى روته وحافظت عليه دماء أبطالها الشهداء على مر العصور.

كان ذلك بصحبة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء وحضور اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية والمستشار عمر مروان وزير الشئون البرلمانية وشئون مجلس النواب و وزير الصحة د أحمد عماد و وزير الآثار د خالد العناني و وزير البيئة د خالد فهمي و السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب ونقيب الأشراف و المستشار أحمد سعد أمين عام مجلس النواب وعدد من النواب وشيوخ القبائل وعدد من الأئمة وقيادات الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء وسط فرحة غامرة من أهالي وأبناء سيناء الوطنيين الكرام بهذه المناسبة الوطنية واليوم الوطني العزيز على المصريين جميعا ، إنه ذكرى رفع العلم على أرض طابا الحرة المجيدة .