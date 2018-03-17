وزير الأوقاف: ميزات خاصة للأئمة الراغبين فى العمل بشمال سيناء







لؤى على

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن هناك ميزات خاصة تنتظر الأئمة المتميزين الراغبين فى العمل بمحافظة شمال سيناء وكذلك من يجتاز اختبارات الأئمة المتميزين من الأئمة الذين يعملون حاليا بمحافظة شمال سيناء، تقديرا للدور الدعوى والوطنى الذى يقومون به .

وتحرص وزارة الأوقاف على دعم مساجد شمال سيناء بالأئمة المتميزين، لنشر صحيح الدين ، والالتزام بالمنهج الوسطى المعتدل، فى إطار خطة الدولة لمواجهة التطرف وتجديد الخطاب الدينى، بالإضافة إلى دعم أئمة شمال سيناء ماديا ومعنويا.