video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 10:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف: ميزات خاصة للأئمة الراغبين فى العمل بشمال سيناء

السبت، 17 مارس 2018 09:47 ص
وزير الأوقاف: ميزات خاصة للأئمة الراغبين فى العمل بشمال سيناء د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف





لؤى على
إضافة تعليق

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن هناك ميزات خاصة تنتظر الأئمة المتميزين الراغبين فى العمل بمحافظة شمال سيناء وكذلك من يجتاز اختبارات الأئمة المتميزين من الأئمة الذين يعملون حاليا بمحافظة شمال سيناء، تقديرا للدور الدعوى والوطنى الذى يقومون به .

وتحرص وزارة الأوقاف على دعم  مساجد شمال سيناء بالأئمة المتميزين، لنشر صحيح الدين ، والالتزام بالمنهج الوسطى المعتدل، فى إطار خطة الدولة لمواجهة التطرف وتجديد الخطاب الدينى، بالإضافة إلى دعم أئمة شمال سيناء ماديا ومعنويا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف: الدولة المصرية لم ولن تفرط فى ذرة رمل من ترابها

"الطريقة الصديقية الشاذلية" للشيخ على جمعة فى انتظار قرار وزيرى الاوقاف والداخلية للإشهار رسميًا.. الطريقة موجودة منذ التسعينات وقرار الإشهار تقنين قانونى.. أورادها "أذكار الصباح والمساء وكتاب دلائل الخيرات"

وزير الاوقاف

شمال سيناء

ائمة




لا تفوتك
فيديو.. قعيدة على كرسى متحرك تشارك بانتخابات الرئاسة فى الرياض

فيديو.. قعيدة على كرسى متحرك تشارك بانتخابات الرئاسة فى الرياض

"عظمة المصريين" ترفرف فى سماء العالم.. مشاهد مبهرة لأبناء مصر فى أول يوم انتخابات بالخارج.. الوعى والإخلاص والتنمية أسباب دفعت للاحتشاد بمعظم الدول.. وتوثيق لحظات مشاركتهم عبر السوشيال ميديا تخرس ألسنة الإرهاب

"عظمة المصريين" ترفرف فى سماء العالم.. مشاهد مبهرة لأبناء مصر فى أول يوم انتخابات بالخارج.. الوعى والإخلاص والتنمية أسباب دفعت للاحتشاد بمعظم الدول.. وتوثيق لحظات مشاركتهم عبر السوشيال ميديا تخرس ألسنة الإرهاب

صور .. تقارير أمنية تكشف مخطط الإخوان لإسقاط مصر.. إنشاء أبواق إعلامية لإحباط المصريين.. إرهابيون: شكلنا أجنحة مسلحة على غرار الحرس الثورى الإيرانى بعد فشلنا إعلاميا.. تفكيك 992 بؤرة إرهابية وضبط 19 ألف متطرف

صور .. تقارير أمنية تكشف مخطط الإخوان لإسقاط مصر.. إنشاء أبواق إعلامية لإحباط المصريين.. إرهابيون: شكلنا أجنحة مسلحة على غرار الحرس الثورى الإيرانى بعد فشلنا إعلاميا.. تفكيك 992 بؤرة إرهابية وضبط 19 ألف متطرف

وزير التموين لـ"اليوم السابع": نتوقع استلام 4 ملايين طن قمح من المزارعين

وزير التموين لـ"اليوم السابع": نتوقع استلام 4 ملايين طن قمح من المزارعين

انقطاع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة اليوم لمدة 16 ساعة بسبب أعمال المترو

انقطاع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة اليوم لمدة 16 ساعة بسبب أعمال المترو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة