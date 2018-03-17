وزير إسرائيلى يؤكد عقد اجتماعات مع قطر ويصفها بـ "توسيع الآفاق الدبلوماسية"







(رويترز)

قال مسؤول إسرائيلى نسق مع قطر بشأن مساعدات للفلسطينيين اليوم الجمعة إن الدوحة تواصل التودد إلى حركة حماس.

وأعلنت قطر، عن اتصالاتها مع إسرائيل فيما بدا كمحاولة لخطب ود واشنطن وإضعاف تعاطف الرئيس دونالد ترامب مع بعض الدول، كما تودد القطريون لعدد من زعماء اليهود الأمريكيين الذين يعتبرون مقربين من إسرائيل.

ووصف الوزير الإسرائيلى، تساحى هنجبى، اليوم الجمعة عقد اجتماع مع قطر، بأنه يأتى فى إطار محاولة "لتوسيع آفاقنا الدبلوماسية مع دول الشرق الأوسط التى لا يمكنها إقامة علاقة معلنة بنا لأسباب عملية ورسمية".

وقال لراديو فى تل أبيب إن القطريين "يسعون بجد لضمان ألا ينتهى المطاف بمساعداتهم لتعزيز قوة حماس، ونعلم هذا، ونشرف عليه، ونوافق عليه".