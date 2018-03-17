وزيرة خارجية السويد ترفض إدعاء روسيا عن غاز الأعصاب السام







(رويترز)

رفضت وزيرة خارجية السويد مارجوت وولستورم إدعاءات روسية اليوم السبت بأن بلادها ربما تكون مصدرا لغاز الأعصاب السام الذى استخدم ضد عميل مزدوج روسى وابنته فى بريطانيا واصفة تلك المزاعم بأنها "غير مقبولة ولا أساس لها".

وقالت متحدثة باسم الخارجية الروسية لقناة (روسيا 24) التلفزيونية فى وقت سابق اليوم السبت إن مصدر غاز الأعصاب السام على الأرجح هو بريطانيا نفسها أو التشيك أو سلوفاكيا أو السويد أو الولايات المتحدة.

وقالت وولستورم على تويتر "أرفض بشدة هذا الادعاء غير المقبول والذى لا أساس له من المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية بأن غاز الأعصاب الذى استخدم فى سالزبرى ربما كان منشؤه السويد".

وأضافت "على روسيا، بدلا من ذلك، أن تجيب على أسئلة المملكة المتحدة".