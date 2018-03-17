video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 04:39 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الهجرة: مجهود جبار للسفارات والقنصليات المصرية بانتخابات الرئاسة

السبت، 17 مارس 2018 03:53 م
وزيرة الهجرة: مجهود جبار للسفارات والقنصليات المصرية بانتخابات الرئاسة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج





كتب محسن البديوى
إضافة تعليق

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، إن الوزارة تتعامل مع شكاوى واستفسارات المصريين بالخارج من خلال 4 خطوط ساخنة، بجانب الميل، وصفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". 

وأكدت نبيلة مكرم فى تصريحات تلفزيونية، عبر فضائية "ON Live"، أن السفارات والقنصليات المصرية تقوم بمجهود جبار، وخاصة لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، موضحة أن الانتخابات القادمة ستكون هناك فرصة للمقيمين بالخارج المسجل على بطاقتهم مصطلح "مقيم بالخارج" للتصويت، وذلك بعد إجراء تعديل تشريعى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. المصريون يحتشدون أمام القنصلية بنيويورك للمشاركة بانتخابات الرئاسة

صور.. إقبال كبير من المصريين فى مسقط على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

نبيله مكرم

وزيره الهجره

انتخابات الرئاسه

الرئيس السيسى

موسى مصطفى موسى

تصويت المصريين فى الخارج

تصويت المصريون فى الخارج

انتخابات 2018

انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة المصرية




لا تفوتك
صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد"

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد"

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

جنح الاستئناف تقضى ببراءة بطلة ومنتج ومخرج كليب "بص أمك"

جنح الاستئناف تقضى ببراءة بطلة ومنتج ومخرج كليب "بص أمك"

شاهد.. صور توقيع عبد الله السعيد للزمالك

شاهد.. صور توقيع عبد الله السعيد للزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة