وزيرة الهجرة: مجهود جبار للسفارات والقنصليات المصرية بانتخابات الرئاسة







كتب محسن البديوى

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، إن الوزارة تتعامل مع شكاوى واستفسارات المصريين بالخارج من خلال 4 خطوط ساخنة، بجانب الميل، وصفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وأكدت نبيلة مكرم فى تصريحات تلفزيونية، عبر فضائية "ON Live"، أن السفارات والقنصليات المصرية تقوم بمجهود جبار، وخاصة لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، موضحة أن الانتخابات القادمة ستكون هناك فرصة للمقيمين بالخارج المسجل على بطاقتهم مصطلح "مقيم بالخارج" للتصويت، وذلك بعد إجراء تعديل تشريعى.