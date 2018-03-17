وزيرة الهجرة تصل غرفة عمليات الوزارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية باليوم الثانى

وزيرة الهجرة تصل غرفة عمليات الوزارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية باليوم الثانىالسبت، 17 مارس 2018 12:01 م
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة
كتب محمود راغب
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وصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، إلى مقر غرفة العمليات لمتابعة سير انتخابات المصريين فى الخارج فى يومها الثانى، تلك الغرفة التى أطلقتها الوزارة لمتابعة سير انتخابات المصريين بالخارج، والتعامل مع أى نوع من الشكاوى التى يتعرض لها الناخبون على مدار الساعة.
وقد تم تجهيز غرفة العمليات بكل أجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة ودول العالم منها الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، كما تم ربط مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيا مع الغرفة، ويتم تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم.
وأطلقت الوزارة للتواصل مع غرفة العمليات مباشرة والتعامل مع أى شكاوي "01289850655 – 01008113352 – 01553486360 – 01128856655"، والإيميل، " Egyptiansabroad@emigration.gov.e كما خصصت البريد الإليكتروني: expats.elections2018@gmail.com، للتواصل مع المصريين بالخارج، ولتعرف على كل ما يظهر من مشكلات والتعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وتوجيه الجهات المعنية بالمشكلة، وستكون على اتصال بوزارة الخارجية للتنسيق الدائم مع السفارات والقنصليات خارج مصر.
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