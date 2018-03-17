وزيرة الهجرة تصل غرفة عمليات الوزارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية باليوم الثانى

وصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، إلى مقر غرفة العمليات لمتابعة سير انتخابات المصريين فى الخارج فى يومها الثانى، تلك الغرفة التى أطلقتها الوزارة لمتابعة سير انتخابات المصريين بالخارج، والتعامل مع أى نوع من الشكاوى التى يتعرض لها الناخبون على مدار الساعة.

وقد تم تجهيز غرفة العمليات بكل أجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة ودول العالم منها الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، كما تم ربط مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيا مع الغرفة، ويتم تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم.