وزيرة الثقاقة ومحافظ الأقصر يغادران حفل مهرجان السينما الإفريقية بعد أزمة التأخير







الأقصر – أحمد مرعى الأقصر – أحمد مرعى

غادر كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومحمد بدر محافظ الأقصر، حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بمعبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربى، وذلك بعد أزمة تأخر وصول قيادات المهرجان ونجوم الفن لأكثر من ساعة ونصف وتركهما داخل مقر الحفل بساحة المعبد.

وخلال افتتاح فعاليات حفل المهرجان بدأ السلام الجمهورى خلال تواجد المحافظ فى استراحة المعبد فى انتظار وصول الضيوف ونجوم السينما بعد أن كان مقرر وصولهما فى السابعة مساء، ولدى وصولهم بدأ الحفل دون إخطار المحافظ بذلك، فغادر الحفل برفقة وزيرة الثقافة في الحال.

وكانت قد افتتحت فعاليات الدورة السابعة لفعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومحمد بدر محافظ الأقصر، وعدد من نجوم الفن والسينما المصريين والأفارقة، واشتكت الوزيرة من التأخير وانتظارها ساعة ونصف برفقة المحافظ داخل المعبد قبل وصول نجوم الفن.

وقالت وزيرة الثقافة فى كلمتها، أنها تعتذر للحضور عن التأخير فى وصول النجوم، وتعتذر لنفسها لانتظارها ساعة ونصف برفقة المحافظ لحين وصول الضيوف، مؤكدة أنها سعيدة بالتواجد فى الأقصر خلال فعاليات ختام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ودعت الحضور للتواجد فى معابد الكرنك لحضور احتفالات الأقصر عاصمة الثقافة العربية بحضور النجم الكبير محمد منير.

وحضر فعاليات المهرجان من نجوم السينما كل من "جميل راتب – هالة صدقى – مني زكى – آسر ياسين – درة – سمير صبرى – سارة سلامة – غادة عادل – رانيا يوسف"، وغيرهم من نجوم المجتمع والفن والإخراج المصريين والأفارقة.