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وزيرة الثقافة تزور مرضى السرطان بمستشفى أورام الأقصر

السبت، 17 مارس 2018 12:42 م
وزيرة الثقافة تزور مرضى السرطان بمستشفى أورام الأقصر الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة





الاقصر – أحمد مرعى
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زارت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ظهر اليوم السبت، مقر مستشفى علاج الأورام السرطانية بالمجان في محافظة الأقصر.

ومن المقرر أن تتواصل لليوم الثالث على التوالى، بمحافظة الأقصر فعاليات ختام "الأقصر عاصمة الثقافة العربية" ، حيث ستنطلق مساء اليوم السبت، الفعاليات بعروض فنية لفرق الفنون الشعبية بشوارع وميادين المحافظة ، بمشاركة فرقة التذوق للفنون الشعبية ، الأقصر للفنون الشعبية ، الإسماعيلية للفنون الشعبية ، قنا للفنون الشعبية ، سوهاج للفنون الشعبية ،الأقصر للاآات الشعبية ، أسوان للفنون الشعبية ،الوادى الجديد للفنون الشعبية.

ومن المقرر إقامة أمسية شعرية بعنوان "فى حب مصر والمغرب " بمشاركة نخبة من الشعراء من مصر والمغرب وهم الشعراء نبيل منصر ، عزيز ازغاى ، نسيمة الراوى ، أحمد عبد المعطى حجازى بفندق اشتى (الشيراتون سابقا) .

وستختتم فعاليات اليوم بحفل الموسيقى العربية بساحة معبد الكرنك بمشاركة نجوم الغناء بدار الأوبرا المصرية وهم ريهام عبد الحكيم ، ياسر سليمان ، وليد حيدر ، احمد عفت ، مى محسن بقيادة المايسترو محمد اسماعيل الموجى وستختتم الحفل المطربة المغربية سميرة القادرى وفرقتها.

 

 


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