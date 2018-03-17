وزيرة الثقافة تزور مرضى السرطان بمستشفى أورام الأقصر

ومن المقرر أن تتواصل لليوم الثالث على التوالى، بمحافظة الأقصر فعاليات ختام "الأقصر عاصمة الثقافة العربية" ، حيث ستنطلق مساء اليوم السبت، الفعاليات بعروض فنية لفرق الفنون الشعبية بشوارع وميادين المحافظة ، بمشاركة فرقة التذوق للفنون الشعبية ، الأقصر للفنون الشعبية ، الإسماعيلية للفنون الشعبية ، قنا للفنون الشعبية ، سوهاج للفنون الشعبية ،الأقصر للاآات الشعبية ، أسوان للفنون الشعبية ،الوادى الجديد للفنون الشعبية.

ومن المقرر إقامة أمسية شعرية بعنوان "فى حب مصر والمغرب " بمشاركة نخبة من الشعراء من مصر والمغرب وهم الشعراء نبيل منصر ، عزيز ازغاى ، نسيمة الراوى ، أحمد عبد المعطى حجازى بفندق اشتى (الشيراتون سابقا) .

وستختتم فعاليات اليوم بحفل الموسيقى العربية بساحة معبد الكرنك بمشاركة نجوم الغناء بدار الأوبرا المصرية وهم ريهام عبد الحكيم ، ياسر سليمان ، وليد حيدر ، احمد عفت ، مى محسن بقيادة المايسترو محمد اسماعيل الموجى وستختتم الحفل المطربة المغربية سميرة القادرى وفرقتها.