وزيرا النقل وقطاع الاعمال يبحثان زيادة التعاون بين فى قطاع النقل البحرى

وزيرا النقل وقطاع الاعمال يبحثان زيادة التعاون بين فى قطاع النقل البحرىالسبت، 17 مارس 2018 10:23 ص
الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل وخالد بدوى، وزير قطاع الأعمال لبحث زيادة التعاون بين الجانبين فى مجال النقل البحرى، بحضور رئيس ميناء الاسكندرية والمستشار البحرى لوزارة النقل ورئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
بحث الجانبان خلال الاجتماع وفق بيان صحفى، عددًا من الملفات الخاصة بالتعاون المشترك والتحديات الحالية، حيث استمع الوزيران إلى الرؤى والمقترحات الخاصة بتقوية التعاون بين قطاع الاعمال والموانئ البحرية و وإجراءات إزالة كل المعوقات لتفعيل هذا التعاون بما يسهم فى تحسين آلية العمل وتطوير الأداء.
كما بحث الجانبان عدد من المشروعات التى يمكن أن تحقق وتفعل التعاون بين الجانبين مثل مشروعات الشراكة في مجال إنشاء وادارة المحطات متعددة الاغراض وادارة المناطق اللوجستية ونقل البضائع عبر السكك الحديدية وتفعيل النقل النهرى.
وأكد وزير النقل أهمية النقل البحرى الذى يعتبر قاطرة التنمية مشيراً إلى أنه تم وضع خطة لاستكمال مخططات تطوير الموانئ البحرية وفق رؤية متكاملة لتطوير كل الموانئ المصرية لزيادة تجارة الحاويات والترانزيت وربطها بخطوط السكة الحديد والنقل النهرى لتشجيع نقل البضائع عبر نهر النيل والسكة الحديد.
وأشار وزير النقل إلى أن الوزارة تعمل حاليا وفق خطة طموحة لزيادة نقل البضائع عبر السكك الحديدية ونهر النيل لتخفيف الضغط علي الطرق المصرية وتخفيض تكاليف النقل وصيانة الطرق لافتا ان الوزارة نجحت خلال النصف الثانى من عام 2017 فى نقل 12500حاوية من الموانئء البحرية إلى المناطق الصناعية وهى معدلات غير مسبوقة بالنسبة للسكك الحديدية.
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