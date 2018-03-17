وزارة التضامن: اختيار مشرفى حجاج الجمعيات فى سوهاج اليوم







كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اختيار مشرفى حجاج الجمعيات الأهلية، فى محافظة سوهاج اليوم السبت لمرافقة الحجاج خلال تأدية مناسك الفريضة، على أن يتم اختيار باقى المشرفين فى المحافظات الأخرى خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم تخصيص مشرف لكل 45 حاجًا، وأن كل مشرف ملتزم بسداد 10% من السعر المعلن لاشتراك رحلة الحج، وفقاً للمستوى المنضم إليه أو الرسوم المقررة من قبل السلطات السعودية لاستخراج تأشيرة الحج.

كانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أجرت اختبارا للعديد من المشرفين المرشحين من بعض المحافظات لاختيارهم وفقا للشروط واللوائح المنظمة وسيتم اختبار باقى المشرفين فى المحافظات الأخرى خلال الأيام المقبلة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن المرشح للإشراف يجب أن يتمتع باللياقة الصحية والبدنية اللازمة لأداء المهمة بكفاءة عالية، وأن يتمتع بحسن السلوك وحاصل على مؤهل متوسط على الأقل، ويفضل المؤهل العالى ويتمتع بالثقافة الدينية الصحيحة واجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية، حيث سيتم إبرام تعاقد بين المؤسسة، والمشرف تحدد فيه الواجبات والمسؤوليات وإقراره بسداد كامل اشتراك الرحلة فى ثبوت تقصيره فى أداء دوره.