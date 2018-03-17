ورشة عمل عن استخدام قواعد البيانات العالمية بـ"تربية المنوفية"

المنوفية – محمود شاكر

قامت إدارة البحوث بكلية التربية جامعة المنوفية بعقد ورشة العمل الثالثة تحت عنوان "استخدام قواعد البيانات العالمية المتاحة فى بنك المعرفة المصرية"، حاضر فى الورشة الدكتور السيد الأسرج مدير مشروع المكتبة الرقمية، وسفير بنك المعرفة المصرى بجامعة المنوفية.

يأتى ذلك فى إطار خطة تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا، الورشة تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، والدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية.

وتناول الأسرج شرح كيفية البحث على قواعد البيانات العالمية المتاحة بالبنك وأعطى نموذجا علميا على قواعد البيانات Eric وقاعدة بياناتproquest Springer وكذلك البحث فى Clriviate للحصول على معامل تأثير الدوريات، وقام الأسرج بالرد على مجموعة من الاستفسارات حول استخدام الطلاب والمعلمين وأعطى نموذجا على قاعدة بيانات Discovery Education