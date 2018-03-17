والد ضحية "التسوق الإلكترونى": حالة زوجتى سيئة بعد علمها عدم إعدام القتلة







كتب- محمد محسوب

قال أحمد عبدالعزيز، والد الطالب محمد طالب كلية الهندسة جامعة بنها، والذى لقى حتفه على يد أحمد م . م سن 18 طالب، وحسين .ع . م . سن 18 طالب، فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية "ضحية موقع التسوق الإلكترونى، إنه ينتظر محاكمة عادلة لقتلة نجله فى الجلسة المقرر انعقادها يوم 31مارس الجارى.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حالة زوجته النفسية سيئة للغاية بعد مقتل نجلها وعلمها بأقصى حكم من المقرر صدوره فى حق المهتمين، قائلا : "أم محمد حالتها النفسية سيئة أول ما عرفت إن اللي قتلوا إبنها مش هياخدوا إعدام، وإن الحد الأقصى للعقوبة 15 سنة لأنهم حدث"، متابعا: "نفسى يتعدموا علشان أستريح أنا وأمه".

وأكد والد الضحية، أن نجله كان متميزا ومتفوقا دراسيا، حيث أنه حصل على تقدير عام إمتياز خلال السنتين الأولى والثانية بكلية الهندسة جامعة بنها، وحصل على تقدير عام جيد جدا خلال الفصل الدراسى الأول من السنة الثالثة، كما أنه كان له صفحة تحمل اسمه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ينشر عليها فيديوهات تعليمية وثقافية وسياحية بالإضافة إلى فيديوهات ساخرة، وفكر فى شراء اللاب توب نظرا لامكانياته العالية التى ستساعده في دراسته للهندسة بالإضافة إلى نشر تلك الفيديوهات.

وكانت محكمة الأحداث قررت اليوم، تأجيل محاكمة على أحمد م . م سن 18 طالب، وحسين .ع . م . سن 18 طالب، ويقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس، بتهمة قتل محمد . أ . ع - طالب بكلية الهندسة جامعة بنها لجلسة 31 مارس الجاري.

ترجع احداث القضية إلى تمكن أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة لكشف ظروف وملابسات واقعة العثور على جثةمحمد . أ . ع - طالب بكلية الهندسة جامعة بنها – بإحدى الحدائق بدائرة قسم شرطة النزهة وبها عدة إصابات عبارة عن طعنات نافذة بالظهر والبطن، وما أفادت به والدته بخروجه من مسكنهما لشراء جهاز " لاب توب " من أحد الأشخاص غير معلوم لديها ، تعرف عليه من أحد مواقع التسوق الإلكترونى وإتفقا على التقابل بمحل البلاغ وبحوزته مبلغ 25 ألف جنيه .

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من أحمد م . م سن 18 طالب، وحسين .ع . م . سن 18 طالب وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت أحداها عن ضبطهما وبحوزة الأول سلاح أبيض "مطواة " والثانى سلاح أبيض " سكين " المستخدمان فى الواقعة .