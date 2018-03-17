"هندسة بنها" تفوز بجائزة أفضل رسالة ماجستير فى الجامعات المصرية







القليوبية-نيفين طه

قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى اليوم بتكريم المهندس محمود أحمد سعيد صاحب رسالة الماجستير التى فازت بالمركز الثالث فى مسابقة أفضل رسائل ماجستير على مستوى الجامعات المصرية.

كما قام الوزير بتكريم المشرفين على الرسالة وهم الدكتور سامح ندا والدكتور محمد أنور كامل والدكتور محمد الشرنوبى.

يذكر أن كلية هندسة بنها قد فازت بجائزة أفضل رسائل ماجستير على مستوى الجامعات المصرية واحتلت المركز الثالث للسنوات الثلاثة الماضية 2015/ 2016 ، 2017.

ووجه الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة التهنئة لصاحب الرسالة والمشرفين عليها مشيرا إلى أن كلية هندسة بنها قد حققت إنجازا جديدا تفوقت به على العديد من كليات الهندسة المصرية، وهذا الإنجاز يأتى ضمن سلسلة من الإنجازات التى حققتها جامعة بنها على مدى العام ونصف الأخيرة فى مختلف المجالات.