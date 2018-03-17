هبوط شاب بعد صعوده أعلي هرم خوفو لتشاجره مع جيرانه







كتب بهجت أبو ضيف

قال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة أنه تم إقناع العامل الذي صعد أعلي هرم خوفو اليوم السبت بالنزول، حيث استجاب لأفراد أسرته وهبط دون تعرضه لأي أذى.

وكان العامل صعد أعلى الباب القديم الخاص بهرم خوفو، ورفض النزول مطالبا بحل إحدى المشكلات الخاصة به والمحرر بها محضر بقسم الشرطة.



وأضاف المصدر أن العقيد وليد الشرقاوى رئيس مباحث السياحة والاثار بالجيزة، حاول إقناع العامل بالنزول، إلا أنه رفض فتم استدعاء والده وشقيقته فى محاولة لإقناعه بالنزول

وذكرت شقيقته أنه نشبت مشاجرة مع جيرانه، وحرروا محضر ضده بقسم شرطة العمرانية، وأنه يشعر بالظلم من جانب جيرانه الذين اعتدوا عليه بالضرب، كما أنه يعانى من حالة نفسية سيئة فى الآونة الأخيرة.