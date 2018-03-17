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السبت، 17 مارس 2018 01:17 م
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"نيابة القاهرة الجديدة" تحقق مع متهم بحيازة ربع كيلو هيروين وسلاح آلى

السبت، 17 مارس 2018 01:05 م
"نيابة القاهرة الجديدة" تحقق مع متهم بحيازة ربع كيلو هيروين وسلاح آلى مخدر الهيروين - أرشيفية





كتب : أحمد حسنى
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بدأت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، التحقيق مع " أدم . م" 34 عاما المتهم بحيازة ربع كيلو من مخدر الهيروين، وسلاح آلى دون تصريح.
 
 
ويباشر التحقيق بالواقعة بهاء الشاذلي مدير نيابة القاهرة الجديدة، ومواجهة المتهم بالتهم المنسوبة إليه.
 
 
تعود الواقعة بتمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالقاهرة بالإشتراك مع ضباط قسم شرطة بدر من ضبط المتهم "آدم. م" العرباوى 34 سنه،  وبحوزته ربع كيلو من الهيروين المخدر، وسلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش وسلاح آلى، وعدد من الطلقات النارية، ومبلغ مالى وهاتف. 

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