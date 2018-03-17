نيابة السويس تقرر تجديد حبس قاتل زوجة عمه 15 يوما على ذمة التحقيقات







السويس - سيد نون

قررت اليوم السبت النيابة العامة بالسويس، بإشراف المحامى العام لنيابات السويس، تجديد حبس "محمد أ ش" وشهرته "رزق" 40 عاما، المتهم بقتل زوجة ابن عمه للمرة الثانية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطاراً من مأمور قسم شرطة الأربعين، يفيد بتغيب "ليلى أحمد إبراهيم" من سكان حى الأربعين بالمحافظة منذ 30 يوما.

وبتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود عيد رئيس مباحث مديرية أمن السويس، والمقدم على جابر رئيس مباحث قسم شرطة الأربعين، أكدت التحريات أن آخر شخص كان بصحبة السيدة هو "محمد أ ش" وشهرته "رزق" 40 عاما، من سكان منطقة المثلث بحى الأربعين وموطنه الأصلى فرشوط بمحافظة قنا.

وتمكن النقيب مازن مؤنس من مباحث قسم شرطة الأربعين، والملازم أول أحمد عزب العرب، من القبض على الشخص المشتبه به، وباستجوابه اعترف بأنه قام بقتل زوجة ابن عمه بعد رفضها إقامة علاقة جنسيه معه.