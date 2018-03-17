ننشر قرار إحالة رئيس شركة "جابكو" السابق للجنايات بتهمة الكسب غير المشروع







كتب إبراهيم قاسم

حصل "اليوم السابع" على قرار الإحالة الصادر من جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد بإحالة رئيس مجلس ادارة شركة بترول خليج السويس (جابكو) السابق ، والصادر قرار بضبطه وإحضاره ، إلى محكمة الجنايات ، بتهمة الحصول على كسب غير مشروع باستغلال النفوذ ، وتقاضى رشوة مقابل مخالفة عمل من أعمال وظيفته.

وقال جهاز الكسب غير المشروع فى قرار الإحالة إنه خلال الفترة من عام 2011 – 2013 قام المتهم باستغلال موقعه الوظيفى بشركة بترول خليج السويس "جابكو" حال كونه رئيسا لمجلس إدارتها- آنذاك- بأن قام بإسناد بعض الأعمال لشركات بعينها بإجراءات مخالفة حال كون العروض المقدمة منها ليست هى الأفضل،مقابل تقاضيه رشوة .

وتضمن قرار الإحالة أن المتهم فى واقعة اخرى طلب المتهم وأخذ لنفسه مبلغ 170 ألف ريـال سعودى و2000 دولار أمريكى وهاتف محمول بقيمة 5000 جنيه وجهاز تابلت بقيمة 6000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات عقد إدارة المخلفات بين الشركتين (شركة بترول السويس جابكو ويونايتد تاسك انفيرومنتال) وإنهاء إجراءات العقد الخاص بها، كما أن زوجته تمتلك حسابات بنكية فى العديد من البنوك وأن تلك الثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة وناتجة عن مخالفته لأحكام القانون واستغلال لنفوذه الوظيفي.

وتبين وجود مصروفات غير معلومة قيمتها 2614660 جنيها وبلغت قيمة العقارات المملوكة للمتهم 1863059 جنيها، وتمثل إجمالى ما تم شراؤه من عقارات للمتهم وذويه وأن إجمالى قيمة الإيرادات 30000 جنيه وتمثل ناتج بيع عقار بناحية القيصر – محافظة البحر الأحمر، كما أنه يمتلك 3 فيلات دوبلكس بحدائق الأهرام، وزوجته تمتلك شقة سكنية بحدائق الأهرام.