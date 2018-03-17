ننشر صور الجولة السياحية لوزير خارجية الإمارات فى أسوان







أسوان – عبد الله صلاح

ينشر "اليوم السابع" عدداً من الصور لوزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد بمحافظة أسوان، خلال جولته السياحية بالمواقع الأثرية والسياحية بمدن المحافظة.

يذكر أن الشيخ عبد الله بن زايد، يزور محافظة أسوان، فى رحلة سياحية تستغرق 4 أيام، يزور خلالها عدداً من المواقع السياحية والأثرية، وسط تشديدات أمنية مكثفة.



تأمين زيارة وزير خارجية الإمارات



وزير خارجية الإمارات يرتدى زياً رياضياً خلال الجولة السياحية



السيارات المرافقة للزيارة



وزير خارجية الإمارات خلال جولته السياحية بأسوان



الوفد المرافق لوزير خارجية الإمارات



مرسى معبد فيلة



الوفد المرافق لوزير خارجية الإمارات بمعبد فيلة

وزير خارجية الإمارات خلال الجولة



جانب من الجولة السياحية