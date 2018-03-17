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ننشر الجدول الزمنى لانتخابات النقابات العمالية

السبت، 17 مارس 2018 11:57 ص
ننشر الجدول الزمنى لانتخابات النقابات العمالية محمد سعفان وزير القوى العاملة





كتب محمود راغب
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الجدول الزمنى لانتخابات النقابات العمالية، ومواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية.
 
ويأتى الجدول الزمنى لانتخابات النقابات العمالية كما يلى.
 
 
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