ننشر الجدول الزمنى لانتخابات النقابات العمالية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الجدول الزمنى لانتخابات النقابات العمالية، ومواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية.

ويأتى الجدول الزمنى لانتخابات النقابات العمالية كما يلى.