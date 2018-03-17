ننشر الجدول الزمنى لانتخابات النقابات العمالية

ننشر الجدول الزمنى لانتخابات النقابات العماليةالسبت، 17 مارس 2018 11:57 ص
محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الجدول الزمنى لانتخابات النقابات العمالية، ومواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية.
ويأتى الجدول الزمنى لانتخابات النقابات العمالية كما يلى.
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