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ننشر أسماء الفائزين والاحتياطيين بقرعة الحج بمحافظة سوهاج

السبت، 17 مارس 2018 03:39 م
ننشر أسماء الفائزين والاحتياطيين بقرعة الحج بمحافظة سوهاج اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج





سوهاج - محمود مقبول
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حصل "اليوم السابع" على كشوف بأسماء الفائزين بقرعة الحج، التى أجرتها وزارة الداخلية، وأعلن عنها اليوم، وبحضور اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، واللواء حسن محمود حكمدار المديرية، وقيادات الأمن وعدد كبير من الأهالى.

وأسفرت القرعة عن فوز 412 حاجا بينهم 41 من كبار السن، بنسبة 10%، بالإضافة إلى 103 احتياطيين فى حالة اعتذار أحد الحجاج الأصليين، وبلغ عدد المتقدمين للحج هذا العام 1738 مواطنًا.

وبلغت حصص المراكز والأقسام كالتالى: "قسم جرجا 10، وقسم أول سوهاج 30، وقسم ثان سوهاج 31، ومركز طهطا 22، ومركز أخميم والكوثر 36، ومركز البلينا 32، ومركز العسيرات 15، ومركز المراغة 25، ومركز المنشأة 20، ومركز جرجا 19، ومركز جهينة 26، ومركز دار السلام 8، ومركز ساقلته 14، ومركز سوهاج ومركز شندويل 51، ومركز طما 13، وقسم طهطا 19".

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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