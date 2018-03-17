نقيب العلميين: السيسي حقق إنجازات تنموية فى قطاعات الطرق والإسكان

قال الدكتور السيد المليجى، نقيب العلميين، إن النقابة تدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيسا لدورة رئاسية ثانية، لوجود قاعدة لديها تقيم عليه أداء الرؤساء، مشيرًا إلى أنه خلال اجتماع هيئة المكتب تم التوافق على أن ما قام به الرئيس السيسي، أداء متميز.

وأضاف المليجى، خلال كلمته بمؤتمر نقابة العلميين لدعم الرئيس السيسى، أن أسباب دعم الرئيس تتضمن: "توليه الرئاسة فى الفترة الأولى بانتخابات شفافة وديمقراطية، عقب ثورتين عظيمتين للشعب المصرى، ودعم صريح للشعب من الجيش فى كليهما، وتحقيق انجازات تنموية مشكورة فى قطاعات الطرق والمواصلات والنقل البحرى، والطاقة الشمسية والغاز والإسكان والسلع الغذائية والخدمات".

وأشار نقيب العلميين، إلى أن مصر تمر بمرحلة غير عادية، حيث يمر الوطن العربى كاملا لأحداث ساخنه، لافتًا إلى أن العاصم لمصر فى صد تلك الهجمات على المنطقة، هو سلامة الاصطفاف الوطنى، وعدم السماح بوجود ثغرات للأعداء فى الدخول فى شئون البلاد.