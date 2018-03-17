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نقيب الصيادين: حظر الصيد ببحيرة ناصر شهرين يضاعف أسعار الأسماك

السبت، 17 مارس 2018 07:44 ص
نقيب الصيادين: حظر الصيد ببحيرة ناصر شهرين يضاعف أسعار الأسماك صيد الاسماك





أسوان ندى سليم
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قال اسماعيل حجاجى، نقيب الصيادين بمحافظة أسوان، أن قرار غلق بحيرة ناصر أمام الصيد خلال الفترة من 15 أبريل وحتى 15 يونيو،  ستؤثر على زيادة أسعار الأسماك خلال شهر رمضان وعيد الفطر فى أسواق المحافظة. 
 
وأوضح نقيب الصيادين، لـ"اليوم السابع " أنه مازالت هناك مداولات مع محافظ أسوان لتقليص مدة الغلق لتبدأ من بداية شهر أبريل وتنتهي فى شهر مايو،  مايعنى فرصة لزيادة الانتاج السمكى خلال فترة التفريغ داخل البحيرة، وفى نفس الوقت لم يؤثر على بورصة أسعار الأسماك خلال شهر رمضان. 
 
وكان محافظ أسوان قرر بغلق بحيرة ناصر في الفترة سالفة الذكر، خلال إجتماع مع اللجنة الإشرافية العليا لبحيرة ناصر، وعدد من رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين، وذلك لإتاحة الفرصة لزيادة الانتاج السمكى خلال فترة التفريغ. 
 
 

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