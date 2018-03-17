نقابة العلميين تعقد اليوم مؤتمرًا لدعم السيسي لفترة رئاسية ثانية

نقابة العلميين تعقد اليوم مؤتمرًا لدعم السيسي لفترة رئاسية ثانيةالسبت، 17 مارس 2018 06:00 ص
الدكتور السيد عبد الستار المليجي نقيب العلميين
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، إنه سيتم عقد مؤتمر النقابة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية، ظهر اليوم السبت، بمقر النقابة.
وأضاف عبد الستار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يشارك عددا من أعضاء مجلس النواب، ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، ومجالس الشعب العلمية بالنقابة، لافتا إلى أن النقابة تدعم السيسي نظرا لكونه أكثر رئيس تعامل وأبدى اهتماما بثروات مصر الطبيعية، ومواردها.
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