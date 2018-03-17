نقابة الأطباء: منح 130 عضوا "قرض الطبيب" دون إجراء قرعة







كتبت آية دعبس

قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، قبول جميع الطلبات المقدمة للحصول على "قرض الطبيب"، والبالغ عددهم 130 طبيب دون إجراء قرعة، لمساعدة شباب الأطباء المقبولين على الزواج والأطباء المتزوجين حديثاَ "بدون فوائد بنكية".

وأشارت النقابة، إلى أنه على الأطباء الذين تقدموا بطلبات للحصول على القرض الحضور إلى مقر النقابة العامة، ابتداءً من السبت الموافق 24 مارس 2018 ولمدة "اسبوعين" لاستيفاء الإجراءات الخاصة بمشروع قرض الطبيب.

وأشارت النقابة أن طريقة السداد ستتم بتحويل قيمة القسط الشهرى من الراتب للبنك "وسيتم منح الطبيب مهلة سماح شهرين قبل البدء فى السداد على أن يكون القسط الشهرى 550 جنية لمدة 38 شهرا شامل المصاريف الإدارية والدمغات.

واشترطت النقابة ضرورة سداد كامل الأقساط المتبقية عند ترك الخدمة أو الإجازة بدون مرتب وفى حالة الوفاة أو العجز الكامل فانه سيتم اسقاط باقى الأقساط وتتحملها النقابة.