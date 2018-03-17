ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعةالسبت، 17 مارس 2018 11:07 ص
ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة بينما غادر 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة وبذلك وصل اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة،بالإضافة إلى11 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .
وأعلنت هيئة الميناء فى بيان لها مغادرة قطار بحمولة إجمالية 1251 طن قمح كما غادرت 61 سيارة نقل محملة بـ 2428 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 168462 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 29620 طنا.
كما شملت حركة الصادر من الميناء 4600 طن رمل و 1780 طن يوريا و7891 طن فوسفات و 410 طن كبريتات أمونيوم و 200 طن ملح و 1604 طن أسمنت.
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