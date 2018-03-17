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السبت، 17 مارس 2018 05:02 م
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مياه القناه تطلق حملة الترشيد من مسجد أبوبكر الصديق بالإسماعيلية

السبت، 17 مارس 2018 03:42 م
مياه القناه تطلق حملة الترشيد من مسجد أبوبكر الصديق بالإسماعيلية جانب من الحملة بمسجد أبوبكر الصديق





الإسماعيلية – جمال حراجى
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انطلقت فعاليات الحملة القومية لترشيد مياه القناه، بمشاركة وزارات الأوقاف، والرى، والزراعة، من مسجد أبو بكرالصديق أكبر مساجد الإسماعيلية والذى يقع بوسط المدينة، وذلك فى إطار إهتمام الدولة بأهمية المياه، وترسيخ فلسفة جديدة فى التعامل مع مياه الشرب، تحت رعاية ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضه لمياه الشرب، واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية.

وأشار عادل عبد المنعم المتحدث الرسمى لمياه القناه، فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الحمله سوف تستمر خلال الفترة القادمة فى المحافظات الثلاثة الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، وبمتابعه من المهندس أحمد عزب رئيس مياه القناه، وبالتنسيق مع عدد من المديريات والكيانات، للاشتراك فى الحمله، والتى تستهدف عدد من الشرائح المتنوعة، ووفق ما حددته إدارة التوعيه بالشركة القابضه لمياه الشرب، بالتنسيق مع كافه الشركات التابعه .

 


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