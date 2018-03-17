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مهندس أمريكى يحذر من تشققات فى جسر فلوريدا قبل انهياره

السبت، 17 مارس 2018 08:27 ص
مهندس أمريكى يحذر من تشققات فى جسر فلوريدا قبل انهياره جانب من انهيار جسر فلوريدا





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ذكرت وزارة النقل فى فلوريدا، أمس الجمعة، أن كبير مهندسى مشروع جسر المشاة الذى انهار الخميس فى ميامى ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل، كان قد حذر من تشققات فيه لكنه استبعد أى خطر.

وقالت الوزارة في بيان أن دينى بيت ترك رسالة صوتية على خط هاتفى ثابت لوزارة النقل قبل يومين من انهيار الجسر الجديد على طريق سريع تحته.

وفي التسجيل الذي لم يسمعه الموظف المسؤول قبل الجمعة لأنه لم يكن موجودا في مكتبه، أشار المهندس تلى مشكلة لكن بدون أن يذكر بالتحديد عن خلل بنيوى وشيك، وأستبعد كل خطر على سلامة المشاة.

وقال بيت حسب نص التسجيل انه "سجلت بعض التشققات فى اقصى الطرف الشمالى من الجسر". وأضاف "بالتأكيد يجب إجراء بعض التصليحات لكن على صعيد السلامة لا نرى أى مشكلة".

والجسر الذي يربط جامعة فلوريدا الدولية بمساكن الطلاب، تم انشاؤه قبل أقل من أسبوع لكنه لم يكن مفتوحا للمارة عندما انهار، وعلقت ثمانى سيارات على الأقل عندما انهار فجأة الخميس على طريق سريع.

وقال الفارو زاباليتا الناطق باسم شرطة منطقة ميامى ديد، للصحفيين أن عمليات الإنقاذ انتهت وبدأت عملية انتشال الجثث إذ أن المهندسين يخشون أن تنهار البنى الداعمة لأقصى طرفى الجسر أيضا.


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