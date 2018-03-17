مقتل 50 من ميليشيات الحوثى الإيرانية فى غارات لمقاتلات التحالف العربى باليمن

مقتل 50 من ميليشيات الحوثى الإيرانية فى غارات لمقاتلات التحالف العربى باليمنالسبت، 17 مارس 2018 05:50 م
قوات التحالف العربى - أرشيفية
كتب أيمن رمضان
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أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل، بمقتل 50 من ميليشيات الحوثي الإيرانية فى غارات لمقاتلات التحالف العربى على جبهة الساحل الغربى باليمن.
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