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مقتل 50 من ميليشيات الحوثى الإيرانية فى غارات لمقاتلات التحالف العربى باليمن

السبت، 17 مارس 2018 05:50 م
مقتل 50 من ميليشيات الحوثى الإيرانية فى غارات لمقاتلات التحالف العربى باليمن قوات التحالف العربى - أرشيفية





كتب أيمن رمضان
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أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل، بمقتل 50 من ميليشيات الحوثي الإيرانية فى غارات لمقاتلات التحالف العربى على جبهة الساحل الغربى باليمن.

 


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