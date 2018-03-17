مقتل 50 من ميليشيات الحوثى الإيرانية فى غارات لمقاتلات التحالف العربى باليمن







كتب أيمن رمضان

أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل، بمقتل 50 من ميليشيات الحوثي الإيرانية فى غارات لمقاتلات التحالف العربى على جبهة الساحل الغربى باليمن.