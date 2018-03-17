مقتل 35 مسلحا من داعش وإصابة 13 آخرين فى غارات أمريكية بأفغانستان







كابول (أ ش أ)

أعلن الجيش الأفغانى، اليوم السبت، مقتل 35 مسلحا على الأقل من عناصر تنظيم داعش وإصابة 13 آخرين، خلال غارات جوية نفذتها القوات الأمريكية فى إقليم جاوزان بشمال أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، عن بيان أصدره فيلق "شاهين 209" التابع للجيش الأفغانى، إنه تم تنفيذ الغارات الجوية فى مقاطعة "كوش تابا".

وفى سياق متصل.. نفذت القوات الخاصة الأمريكية بمشاركة نظيرتها الأفغانية، عملية عسكرية فى المقاطعة نفسها، وأسفرت العملية عن اعتقال أحد الأعضاء الرئيسيين فى تنظيم داعش بالإقليم.

ويعد إقليم جاوزان من الأقاليم المضطربة فى شمال أفغانستان، حيث تسعى العناصر المسلحة، بما فى ذلك العناصر التابعة لحركة طالبان وتنظيم داعش، لتنفيذ عمليات مسلحة فى عدة مقاطعات بالإقليم.

يشار إلى أن الغارات الأمريكية الأخيرة فى الإقليم، تأتى فى إطار العمليات العسكرية الأمريكية لمحاربة الإرهاب فى عدة أقاليم بأفغانستان، وذلك عقب الإعلان عن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لأفغانستان وجنوب آسيا فى أغسطس الماضى.