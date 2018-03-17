مقتل 30 مدنيا فى قصف جوّى على الغوطة الشرقية السورية







(أ ف ب)

أعلن المرصد السورى، اليوم السبت، مقتل أكثر من 30 مدنيا فى قصف جوّى على الغوطة الشرقية السورية.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 7000 غادروا الغوطة الشرقية السورية صباح اليوم السبت .

وأكدت وزارة الدفاع الروسية فى وقت سابق اليوم ، أن أكثر من 17 ألف شخص، خرجوا عبر الممرات الأمنة من الغوطة الشرقية لدمشق منذ بداية الهدنة .

وقال مدير مركز المصالحة الروسى فى سوريا اللواء يورى يفتوشينكو - حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الجمعة - "خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية خرج أكثر من 5 آلاف شخص من الغوطة الشرقية لدمشق عبر الممرات التى فتحت لهذا الغرض فى كل من حمورية وسقبا وخازه".

وأشار إلى أن المسلحين حاولوا إعاقة خروج المدنيين من بلدة حمورية ، وقال "أطلق عدد من القناصة المتحصنين داخل البيوت النار على المواطنين لدى خروجهم من البلدة ، وبفضل التعامل السريع تم معالجة القناصة وتحييدهم الأمر الذى سهل استئناف عملية خروج المدنيين".