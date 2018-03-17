مقتل 30 مدنيا فى قصف جوّى على الغوطة الشرقية السورية

مقتل 30 مدنيا فى قصف جوّى على الغوطة الشرقية السوريةالسبت، 17 مارس 2018 10:05 ص
قصف جوى فى سوريا - أرشيفية
(أ ف ب)
إضافة تعليق
أعلن المرصد السورى، اليوم السبت، مقتل أكثر من 30 مدنيا فى قصف جوّى على الغوطة الشرقية السورية.
من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 7000 غادروا الغوطة الشرقية السورية صباح اليوم السبت .
وأكدت وزارة الدفاع الروسية فى وقت سابق اليوم ، أن أكثر من 17 ألف شخص، خرجوا عبر الممرات الأمنة من الغوطة الشرقية لدمشق منذ بداية الهدنة.
وقال مدير مركز المصالحة الروسى فى سوريا اللواء يورى يفتوشينكو - حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الجمعة - "خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية خرج أكثر من 5 آلاف شخص من الغوطة الشرقية لدمشق عبر الممرات التى فتحت لهذا الغرض فى كل من حمورية وسقبا وخازه".
وأشار إلى أن المسلحين حاولوا إعاقة خروج المدنيين من بلدة حمورية ، وقال "أطلق عدد من القناصة المتحصنين داخل البيوت النار على المواطنين لدى خروجهم من البلدة ، وبفضل التعامل السريع تم معالجة القناصة وتحييدهم الأمر الذى سهل استئناف عملية خروج المدنيين".
إضافة تعليق
"عظمة المصريين" ترفرف فى سماء العالم.. مشاهد مبهرة لأبناء مصر فى أول يوم انتخابات بالخارج.. الوعى والإخلاص والتنمية أسباب دفعت للاحتشاد بمعظم الدول.. وتوثيق لحظات مشاركتهم عبر السوشيال ميديا تخرس ألسنة الإرهاب
صور .. تقارير أمنية تكشف مخطط الإخوان لإسقاط مصر.. إنشاء أبواق إعلامية لإحباط المصريين.. إرهابيون: شكلنا أجنحة مسلحة على غرار الحرس الثورى الإيرانى بعد فشلنا إعلاميا.. تفكيك 992 بؤرة إرهابية وضبط 19 ألف متطرف
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة