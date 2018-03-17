مقتل 11 مدنياً فى قصف جوى تركى على مدينة عفرين

مقتل 11 مدنياً فى قصف جوى تركى على مدينة عفرينالسبت، 17 مارس 2018 01:01 م
قصف جوى فى سوريا - أرشيفية
(أ ف ب)
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قتل 11 مدنياً، اليوم السبت، فى غارة تركية استهدفت مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية فى شمال سوريا والتى تشهد حركة نزوح جماعية خشية من هجوم وشيك للقوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.
وأوضح مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن "القصف الجوى استهدف هؤلاء المدنيين أثناء محاولتهم الهرب من المدينة فى سيارة وجرار زراعي"، مشيراً إلى إصابة آخرين بجروح.
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