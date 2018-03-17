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مقتل لاعب كرة قدم شهير على يد مليشيا الحوثى فى محافظة الحديدة غرب اليمن

السبت، 17 مارس 2018 08:10 م
مقتل لاعب كرة قدم شهير على يد مليشيا الحوثى فى محافظة الحديدة غرب اليمن مليشيا الحوثى





(أ ش أ)
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أعلن مصدر عسكرى يمنى أن ميليشيا الحوثى قتلت لاعب كرة القدم فى نادى الهلال الساحلى اليمنى عبدالله بزاز فى محافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقلت قناة (العربية) الأخبارية مساء اليوم عن المصدر قوله إن الحوثى فتح الله الريمى الملقب ب"أبو المعارك" أطلق 3 رصاصات من سلاحه نحو نجم ولاعب نادى الهلال الساحلى اليمنى فى منطقتى الفخذ والحوض أثناء تواجده أمام منزله مما أدى إلى مقتله.

وفى السياق ذاته ، أعلنت مصادر يمنية أن ميليشيات الحوثى اختطفت الأديب اليمنى عبدالكريم الرازحى فى ذمار و4 من رفاقه بينما كانوا فى رحلة إلى منطقة آنس بمحافظة ذمار ، بعد أن قامت بمصادرة هواتفهم وانقطع التواصل بهم.

وأصبح الحوثيون يقتلون من عناصرهم كل من لا ينفذ اشتراطاتهم أو طلباتهم خاصة فيما يسمونه "المجهود الحربي".

وشن طيران التحالف 3 غارات على مركبات وتعزيزات عسكرية ومواقع للميليشيات الحوثية فى كلٍ من مفرق وعاله وراس الحديدة بجبل الظهر وفى جبل القرحاء.

 


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