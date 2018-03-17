مقتل ضابط استخبارات فى إطلاق نار جنوب غرب أفغانستان

مقتل ضابط استخبارات فى إطلاق نار جنوب غرب أفغانستانالسبت، 17 مارس 2018 04:05 م
الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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قُتل ضابط بارز بالاستخبارات الأفغانية بعدما أطلق مسلح مجهول الهوية النار عليه فى ولاية (نيمروز)، جنوب غرب أفغانستان، وفقا لما أعلن مسئول أفغانى اليوم السبت.
ونقلت وكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية عن مصدر موثوق فى المديرية الوطنية للأمن - لم تسمه - القول إن حادث إطلاق النار وقع فى منطقة سيستان، بمدينة زرنج، عاصمة ولاية نيمروز، أمس، فيما لم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الهجوم.
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