مقتل ضابط استخبارات فى إطلاق نار جنوب غرب أفغانستان







كابول (أ ش أ)

قُتل ضابط بارز بالاستخبارات الأفغانية بعدما أطلق مسلح مجهول الهوية النار عليه فى ولاية (نيمروز)، جنوب غرب أفغانستان، وفقا لما أعلن مسئول أفغانى اليوم السبت.

ونقلت وكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية عن مصدر موثوق فى المديرية الوطنية للأمن - لم تسمه - القول إن حادث إطلاق النار وقع فى منطقة سيستان، بمدينة زرنج، عاصمة ولاية نيمروز، أمس، فيما لم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الهجوم.