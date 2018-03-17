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السبت، 17 مارس 2018 03:07 ص
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مطار القاهرة يستقبل 286 سائح من أسيا وأوروبا

السبت، 17 مارس 2018 01:09 ص
مطار القاهرة يستقبل 286 سائح من أسيا وأوروبا صورة أرشيفية





كتب أحمد حمادة
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 شهد مطار القاهرة الدولي  استقبال 4 أفواج سياحية من اليونان و اليابان وأندونيسيا والصين وذلك لزيارة المعالم السياحية المختلفة بالقاهرة والأقصر وأسوان .

وقالت مصادر 4 أفواج سياحية وصلت الى مطار القاهرة ضمت 286 سائح من دول آسيوية وأوروبية وأنه تم توفير كافة الإجراءات وتأمين الأفواج السياحية .

 

 


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