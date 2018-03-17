مطار القاهرة يستقبل 286 سائح من أسيا وأوروبا







كتب أحمد حمادة

شهد مطار القاهرة الدولي استقبال 4 أفواج سياحية من اليونان و اليابان وأندونيسيا والصين وذلك لزيارة المعالم السياحية المختلفة بالقاهرة والأقصر وأسوان .

وقالت مصادر 4 أفواج سياحية وصلت الى مطار القاهرة ضمت 286 سائح من دول آسيوية وأوروبية وأنه تم توفير كافة الإجراءات وتأمين الأفواج السياحية .