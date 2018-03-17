مطار القاهرة يستقبل 286 سائح من أسيا وأوروبا

مطار القاهرة يستقبل 286 سائح من أسيا وأوروباالسبت، 17 مارس 2018 01:09 ص
صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة
إضافة تعليق
شهد مطار القاهرة الدولي استقبال 4 أفواج سياحية من اليونان و اليابان وأندونيسيا والصين وذلك لزيارة المعالم السياحية المختلفة بالقاهرة والأقصر وأسوان .
وقالت مصادر 4 أفواج سياحية وصلت الى مطار القاهرة ضمت 286 سائح من دول آسيوية وأوروبية وأنه تم توفير كافة الإجراءات وتأمين الأفواج السياحية .
إضافة تعليق
صور.. المصريون بالدول العربية يسطرون ملحمة جديدة بانتخابات الرئاسة.. الأعلام المصرية وهتافات "تحيا مصر" تسيطر على طوابير الناخبين.. نشيد الصاعقة "قالوا إيه" فى صدارة المشهد.. وسفراء مصر ببلاد العرب:الإقبال مشرف
رسميا.. "مصر للطيران" تعلن انطلاق رحلاتها لروسيا الشهر المقبل.. الشركة تسيير 3 رحلات أسبوعيا من القاهرة إلى موسكو.. ومصادر بالطيران: مطار القاهرة جاهز لاستقبال الروس.. وبوابة مخصصة بمبنى 2 للرحلات الروسية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة