مصر للطيران تشارك فى مهرجان المنتجات المصرية بأبو ظبى

مصر للطيران تشارك فى مهرجان المنتجات المصرية بأبو ظبىالسبت، 17 مارس 2018 01:25 م
السفير وائل جاد سفير مصر لدى دولة الإمارات العربية
كتب أحمد حمادة
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شاركت الشركة الوطنية مصر للطيران فى فاعليات معرض "أسبوع المنتجات المصرية"، بالعاصمة الإماراتية أبوظبى، بالتعاون والتنسيق مع المكتب التجارى المصرى.
وافتتح السفير وائل جاد سفير مصر لدى دولة الإمارات العربية المعرض والذى تستمر فاعلياته حتى نهاية الأسبوع المقبل، وتأتى مشاركة مكتب مصر للطيران فى المعرض فى إطار تشجيع المنتج المصرى والترويج له فى الإمارات.
وخصصت الشركة 10 تذاكر سفر مجانية من أبو ظبى إلى القاهرة سيتم السحب عليها فى نهاية المهرجان، لأصحاب قسائم الشراء من الفروع طوال فترة المهرجان.
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