video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 03:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مصر للطيران تستضيف مؤتمر "MRO Africa" الاثنين بمشاركة شركات عالمية

السبت، 17 مارس 2018 02:29 م
مصر للطيران تستضيف مؤتمر "MRO Africa" الاثنين بمشاركة شركات عالمية شريف فتحى وزير الطيران





كتب أحمد حمادة
إضافة تعليق

تستضيف الاثنين المقبل، الشركة القابضة لمصر للطيران، فعاليات المؤتمر الدولى " MRO Africa"، وذلك بمشاركة عدد كبير من الشركات العالمية فى مجال الطيران ومصنعى الطائرات، وشركات عالمية متخصصة فى تأجير الطائرات، والمحركات، وتمويل الطائرات، وشركات خدمات صيانة، وعمرة الطائرات، وعدد من السفراء الأفارقة.

الجدير بالذكر، أن المؤتمر تحت رعاية، وبحضور وزير الطيران المدنى شريف فتحى  وصفوت مسلم رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس أبوطالب توفيق رئيس شركة الصيانة .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"مصر للطيران" تبدأ فى إدراج رحلات موسكو على أنظمة الحجز

MRO Africa

مصر للطيران

وزير الطيران

القابضة للطيران




لا تفوتك
صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد"

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد"

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

فيديو.. طفل مصرى يهتف للسيسي ويلوح بعلم مصر فى انتخابات الرئاسة بأستراليا

فيديو.. طفل مصرى يهتف للسيسي ويلوح بعلم مصر فى انتخابات الرئاسة بأستراليا

3 أسلحة زملكاوية لإفساد مخطط الأهلى فى خطف النجوم البيضاء

3 أسلحة زملكاوية لإفساد مخطط الأهلى فى خطف النجوم البيضاء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة