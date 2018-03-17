مصر للطيران تستضيف مؤتمر "MRO Africa" الاثنين بمشاركة شركات عالمية

مصر للطيران تستضيف مؤتمر "MRO Africa" الاثنين بمشاركة شركات عالميةالسبت، 17 مارس 2018 02:29 م
شريف فتحى وزير الطيران
كتب أحمد حمادة
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تستضيف الاثنين المقبل، الشركة القابضة لمصر للطيران، فعاليات المؤتمر الدولى " MRO Africa"، وذلك بمشاركة عدد كبير من الشركات العالمية فى مجال الطيران ومصنعى الطائرات، وشركات عالمية متخصصة فى تأجير الطائرات، والمحركات، وتمويل الطائرات، وشركات خدمات صيانة، وعمرة الطائرات، وعدد من السفراء الأفارقة.
الجدير بالذكر، أن المؤتمر تحت رعاية، وبحضور وزير الطيران المدنى شريف فتحى وصفوت مسلم رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس أبوطالب توفيق رئيس شركة الصيانة .
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