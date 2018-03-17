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مصر تحصد جائزة المشاركة المتميزة بمعرض موسكو السياحى وتطرح برامجا لجذب الروس

السبت، 17 مارس 2018 01:54 م
مصر تحصد جائزة المشاركة المتميزة بمعرض موسكو السياحى وتطرح برامجا لجذب الروس السفير إيهاب نصر لدى روسيا يتسلم جائزة المشاركة المتميزة لمصر بالمعرض





كتبت ميرفت رشاد
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شاركت مصر فى الدورة الخامسة والعشرين لمعرض موسكو الدولى للسياحة والسفر MITT، والذى يعد أكبر معرض سياحى فى روسيا، وذلك خلال الفترة من 13 إلى  15 مارس الجارى.

 

وافتتح الجناح المصرى بالمعرض السفير إيهاب نصر سفير جمهورية مصر العربية بدولة روسيا الاتحادية، يرافقه عمرو العزبى المدير الإقليمى لهيئة تنشيط السياحة بإنجلترا، أحمد حسن المستشار السياحى بدولة روسيا، حيث تسلم السفير إيهاب نصر جائزة للمشاركة المتميزة لمصر بالمعرض.

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وقال العزبى فى بيان صحفى، إن أهمية المشاركة المصرية فى المعرض ترجع إلى اهتمام السائح الروسى بالسفر إلى مصر رغم الحظر المفروض، حيث زاد عدد السائحين الروس لمصر فى 2017 مقارنة بعام 2016، مضيفا أن المعرض تزامن مع الإعلان عن تسيير اول رحلة طيران مباشر بين موسكو والقاهرة بعد رفع الحظر، والمزمع أن تبدأ إبريل القادم.

 

وعلى هامش المعرض عقد المدير الإقليمى لهيئة تنشيط السياحة بإنجلترا والمستشار السياحى المصرى، فى حضور مدير شركة مصر للطيران بموسكو، عدة لقاءات مع منظمى الرحلات بالسوق الروسى، وتم مناقشة جميع التصورات والبرامج المقترحة للسياحة الروسية خلال الموسم القادم، وذلك فى حضور مدير مكتب مشركة مصر للطيران بالعاصمة موسكو.

 

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وأوضح العزبى، أنه تم خلال هذه اللقاءات التأكيد على أهمية تسيير رحلات الطيران المنتظم بين البلدين، والتى ستساعد بشكل كبير فى الترويج لمنتج السياحة الثقافية ومنتج السياحة الدينية بالمقصد المصرى لدى السائح الروسى الذى كان يهتم بالسياحة الشاطئية، موضحًا أن ذلك من شأنه أن يجذب شرائح جديدة من السياحة الروسية إلى مصر، ويفتح المجال أمام التعاون مع شركاء جدد من منظمى الرحلات هناك.

 

أشار المدير الإقليمى لهيئة تنشيط السياحة بإنجلترا، إلى أنه تم عقد لقاء مع عدد من منظمى الرحلات بالسوق الكازاخى، وتم مناقشة آوجه التعاون بينهم وبين الهيئة لدفع الحركة السياحية من هذا السوق الواعد.

 

 جدير بالذكر أن معرض MITT من أهم المعارض السياحية الدولية والذى يقام سنويا فى العاصمة الروسية موسكو، شارك فيه حوالى 1800 شركة سياحية وفندقية من أكثر من 192 دولة من مختلف أنحاء العالم.


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