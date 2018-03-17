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مصرى بالمغرب يشيد بتنظيم سفارة مصر بالرباط لعملية التصويت

السبت، 17 مارس 2018 08:47 م
مصرى بالمغرب يشيد بتنظيم سفارة مصر بالرباط لعملية التصويت أيوب بدران البدوى





كتب مصطفى عنبر
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حرص أيوب بدران البدوى، مصرى مقيم فى المغرب منذ 18 عاما؛ وهو من أبناء محافظة المنوفية؛ على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية بسفارة مصر بالرباط.

ويقول "البدوى" إن المصريين فى المغرب سعداء بالانتخابات الرئاسية؛ وتوافدوا طوال أمس الجمعة واليوم السبت للإدلاء بأصواتهم؛ وترديد شعارات تحيا مصر.

وأشاد أيوب فى اتصال مع "اليوم السابع" بسفارة جمهورية مصر العربية بالرباط وحسن التعامل مع المواطنين؛ وتسهيل إدلاء الجالية المصرية بأصواتهم.


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