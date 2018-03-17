مصرع 7 أشخاص فى تحطم طائرة صغيرة بالقرب من العاصمة الفلبينية







رويترز

قال مسؤولون ووسائل إعلام إن طائرة صغيرة تحطمت فوق منزل شمالى العاصمة الفلبينية مانيلا، اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل.

وقال إريك أبولونيو المتحدث باسم هيئة الطيران المدنى الفلبينية إن الطائرة، وهى من طراز"بايبر 23 أباتشى" ثنائية المحرك وتشغلها شركة "لايت إير إكسبرس"، كانت قد أقلعت منذ فترة وجيزة من مطار قريب وعلى متنها ستة أشخاص من بينهم طياران وكانت فى طريقها إلى لاواج فى جزيرة لوزان شمال غرب البلاد.

وذكرت محطة (دى.زد.إم.إم) الإذاعية و"سى.إن.إن الفلبين" أن سبعة أشخاص من بينهم الستة الذين كانوا على متن الطائرة قتلوا، وقال أبولونيو إن كل الطائرات التى تشغلها "لايت إير إكسبرس" منعت من التحليق لحين إجراء تحقيقات.

وقال جون بولالاكاو المتحدث باسم الشرطة الفلبينية فى رسالة نصية "التحقيق كشف أن الطائرة المذكورة أقلعت من مدرج فى مطار بلاريدل لكن للأسف تحطمت فى منطقة سكنية"، ولم تدل الشرطة ولا هيئة الطيران المدنى بمعلومات عن عدد الضحايا.