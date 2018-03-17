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مصرع 14 شخصا على الأقل فى غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل اليونان

السبت، 17 مارس 2018 11:50 ص
مصرع 14 شخصا على الأقل فى غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل اليونان مهاجرين غير شرعيين - أرشيفية





أ ف ب - رويترز
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لقى ما لا يقل عن 14 شخصًا بينهم 4 أطفال، مصرعهم، فجر اليوم السبت، فى غرق مركب كان ينقل أكثر من 20 مهاجرًا فى جنوب شرق بحر إيجه بعد انطلاقه من السواحل التركية، حسب ما أفادت شرطة المرافئ اليونانية.

وبعد العثور على جثث 4 أطفال وامرأة ورجل، تزايدت الحصيلة مع عمليات البحث بعد انتشال 8 جثث أخرى قبالة جزيرة أجاثونيسى - بحسب الشرطة – فيما لم يتم العثور حتى الآن سوى على 3 ناجين أكدوا أنه كان هناك 21 راكبا فى المركب، ومن جهته، قال مسئول فى خفر السواحل، لـ"رويترز"، "هناك أربعة آخرون على الأقل لم يعرف مصيرهم".

وحوداث غرق مراكب نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى السواحل الأوروبية متعددة وتقع بصورة شبه يومية، ففى مطلع الشهر الجارى، أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أن خفر السواحل أنقذوا 120 مهاجرا غير قانونى أغلبهم تونسيون كانوا ينوون التوجه نحو السواحل الإيطالية، وقالت الوزارة فى بيان، إن المياه تسربت الى قارب المهاجرين بالقرب من جزيرة قرقنة (وسط شرق).

وأضاف البيان، أن بين المهاجرين الذين كانوا ينوون الإبحار خلسة نحو السواحل الإيطالية "102 تونسيين بينهم امرأة و18 من جنسيات إفريقية مختلفة من بينهم7 نساء"، وتم نقلهم إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس، ثانى أكبر المدن التونسية والقريبة من جزيرة قرقنة، وسُلموا إلى الحرس الوطنى، ويأتى ذلك فيما يحاول شبان تونسيون بصفة متواصلة عبور المتوسط نحو ايطاليا بحثا عن مستقبل أفضل. ووفقا لمنظمات غير حكومية، تمثل الهجرة هاجسا لدى العديد من الشباب الذين يعانون من البطالة، وسجلت محاولات الهجرة تراجعا فى نهاية 2017 بعد ارتفاع خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر.


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